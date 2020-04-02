ВТБ с повышенным вниманием относится к безопасности каждого клиента и выдаёт только заблокированные карты. Каждый держатель пластика самостоятельно должен его активировать. Есть несколько способов это сделать.

Нужно ли активировать карту ВТБ?

Обязательно после получения карты проведите процедуру её активации. Если этого не сделать, использовать её для оплаты товаров и услуг не получится. В большинстве случаев, по просьбе клиента, работники банка сразу в офисе проводят все необходимые процедуры.

Способы активации

Есть 4 способа активации карты ВТБ. Провести все манипуляции каждый пользователь может самостоятельно – в отделении банка, при помощи банкомата, через горячую линию или на сайте ВТБ в личном кабинете.

В отделении банка

Это самый простой способ активации карты. Обычно сотрудники сразу во время оформления, интересуются у клиента, хочет ли он пройти данную процедуру. Активация занимает несколько минут, а все манипуляции выполняет опытный специалист.

Если по каким-то причинам пользователь не прошёл процедуру во время оформления карточки, это можно сделать позже. Для этого посетите любое отделение ВТБ в удобное для себя время.

Дополнительно требуется взять с собой некоторые документы:

карту, которую нужно активировать;

договор с ВТБ на обслуживание;

любой документ, удостоверяющий личность (желательно паспорт).

Не всегда удобно специально посещать отделение банка, но этот способ дает 100-процентный результат. Подходит для тех, кто не пользуется личным кабинетом и терминалом.

Процедуру активации можно пройти как через несколько дней, так и спустя пару месяцев после получения карточки.

Через банкомат

Использование банкоматов является комфортным и простым способом активации карты. Главным преимуществом является то, что работают они круглосуточно, и пройти процедуру можно даже ночью.

Для разблокировки пластика выполните несколько простых действий:

1 В специальное отделение вставьте карточку.

2 Укажите уникальный ПИН-код (дается вместе с карточкой – в конверте указывается в защищённом виде).

3 Выполните любую операцию – например, запросите баланс счёта либо пополните телефон.

Активация происходит моментально. Вся процедура совершенно бесплатна. Но при работе с кредитными картами за проведение определённых операций может сниматься комиссия (к примеру, при получении наличных). Лучше выбирать бесплатные услуги.

Для данного метода используются только устройства, которые относятся именно к ВТБ. Банкоматы других банков не подходят.

Звонок на горячую линию

Это ещё один безопасный эффективный способ, который позволяет со 100-процентной гарантией провести процедуру. Для этого выполните следующие действия:

1 Возьмите карточку. На обратной стороне, в самом низу, указан номер горячей линии – 8-800-100-24-24.

2 Подождите соединения со специалистом, так как сначала отвечает автоответчик.

3 Сообщите, что хотите пройти процедуру активации карточки, которую получили ранее.

4 Скажите свои паспортные данные и кодовое слово (указывается при оформлении карты) – это обязательная процедура идентификации.

5 Назовите номер карты, для которой проводите активацию.

6 После успешного прохождения процедуры специалист сообщает о результате. На привязанный к карте телефонный номер дополнительно приходит соответствующее сообщение.

В личном кабинете на сайте ВТБ

В любое время можно пройти процедуру активации в личном кабинете в Интернет-банкинге. Все манипуляции легко выполнить самостоятельно, придерживаясь следующей инструкции:

1 Пройдите на Пройдите на сайт банка , введите пароль и логин.

2 Выберите карту, которая не активирована, и нажмите на кнопку «Баланс».

Для использования данного метода предварительно пройдите процедуру регистрации на сайте банка, получите пароль и логин. Для этого посетите отделение ВТБ и напишите соответствующее заявление. Иначе услуга будет недоступна.

Как получить PIN-код?

Для успешного использования карты требуется не только провести процедуру её активации, но и получить специальный ПИН-код. Для клиентов ВТБ есть несколько способов:

Во время выдачи карты в запечатанном конверте находится соответствующая комбинация.

Использование горячей линии позволяет получить данный код. Звоните с телефона, который указывался в договоре, как контактный.

При помощи официального сайта финансовой организации. Для этого заранее подключается услуга «ВТБ Онлайн».

Есть возможность в любой момент самостоятельно поменять данный код на другой, который легче запомнить. Провести процедуру можно как в личном кабинете, так и в отделении финансовой организации или по телефону.

Что будет, если карту не активировать?

Встречаются ситуации, когда оформив карту, клиент её так ни разу и не использовал. Если не была проведена активация, после завершения срока действия пластик автоматически аннулируется.

Узнать, в какой период действительна карта, можно на её лицевой стороне. Указывается год и последний месяц действия – например, «03/23» означает, что пластик перестаёт действовать в марте 2023 года.

Если карта неактивна, не снимается плата за обслуживание или проценты за использование кредитного лимита.

Как узнать, активирована ли карта?

Чтобы проверить, успешно ли прошла процедура, просто воспользуйтесь картой. Когда на счету достаточная сумма, но не получается оплатить покупку, значит, активация не была проведена.

Можно выполнить и следующие манипуляции:

пополнение мобильного телефона;

оплата коммунальных услуг;

провести любую другую финансовую операцию.

Если карточка не активна, сообщите о проблеме в ВТБ. Лучше всего лично посетить финансовую организацию и на месте решить все вопросы.

Активация карты необходима, чтобы иметь возможность её использовать. Если этого не сделать, будут недоступны операции и услуги, которые предлагает своим клиентам ВТБ.